Italia trues med budsjettstraff

EU-kommisjonen tar initiativ til en formell prosedyre mot Italia for brudd på budsjettreglene. Konsekvensen kan i siste instans bli bøter.

Italias forslag til statsbudsjett for 2019 er i strid med gjeldsreglene i eurosonen og utgjør et «spesielt alvorlig» brudd på anbefalingene fra Brussel, advarer EU-kommisjonen onsdag.

Det betyr at en formell prosedyre mot Italia for brudd på gjeldsreglene er berettiget, forklarer EUs finanskommissær Pierre Moscovici.

En slik prosedyre kan i siste instans ende med både bøter og andre straffereaksjoner mot Italia.

Gjeldsbekymring

Prosedyren er ikke formelt startet ennå. Den beslutningen er det medlemslandene som må ta. Et svar kan ventes innen to uker.

– Men det er åpenbart for oss hvilken retning vi beveger oss i, sier Moscovici.

EU-kommisjonens bekymring er at Italias nye populistregjering legger opp til et vesentlig større underskudd på statsbudsjettet neste år enn tidigere planlagt.

Det store underskuddet vil gjøre det umulig for Italia å betale ned på landets svulmende statsgjeld, som allerede er på mer enn det dobbelte av maksnivået som er tillatt.

Håper på dialog

EU-kommisjonen håper nå på fornyet dialog med den italienske regjeringen, som så langt har nektet å gjøre endringer i budsjettforslaget.

Moscovici sier han allerede har mistet tellingen på antall møter han og EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis har hatt med Italias finansminister Giovanni Tria de siste ukene for å forsøke å finne en løsning.

– Men vi har ikke fått svar på spørsmålene våre. Hvor skal den økonomiske veksten komme fra? Hvem skal betale regningen for denne økte pengebruken? Vi mener fortsatt at dette budsjettforslaget utgjør en risiko for Italias økonomi, selskaper, sparere og skattebetalere, sier Moscovici.

For stort underskudd

I budsjettforslaget har den italienske regjeringen lagt opp til et underskudd på 2,4 prosent i 2019.

EU-kommisjonen har for sin del beregnet at underskuddet i virkeligheten kan bli på 2,9 prosent.

Dette er formelt sett innenfor eurosonens maksgrense på 3,0 prosent, men det store underskuddet vil gjøre at Italia ikke får betale ned på den svulmende statsgjelden.

Gjeldsnivået ligger i dag på omtrent 131 prosent av Italias bruttonasjonalprodukt. EUs maksgrense er et nivå på 60 prosent.

Frykter økt usikkerhet

Dombrovskis mener situasjonen er en utfordring som angår alle euroland.

– I en situasjon der gjelden allerede er veldig høy, legger Italia i praksis opp til å låne betydelig mer, i stedet for å vise nødvendig budsjettdisiplin, sier han.

Dombrovskis går samtidig kraftig ut mot italienernes argument om at budsjettet vil stimulere til økt økonomisk vekst i Italia. Sannheten er snarere tvert imot at det vil skape økt usikkerhet, høyere renter og vanskeligere forhold for italienske låntakere, mener han.

– Vi kan ikke se hvordan fortsatt sårbarhet skal kunne føre til økt økonomisk suverenitet. Jeg tror resultatet tvert imot kan bli mer sparepolitikk på sikt, sier Dombrovskis.

Italia risikerer å «gå i søvne inn i ustabilitet», advarer han.