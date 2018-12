Polens regjeringsparti snur om tidligpensjon for dommere

En rekke polske høyesterettsdommere kan få komme tilbake på jobb igjen, etter at regjeringspartiet foreslår å endre den omstridte loven om tidligpensjon.

EU har kritisert Polen for å ha avsatt 23 av 72 høyesterettsdommere ved å senke pensjonsalderen fra 70 til 65 år. Kritikerne mener det er et brudd på grunnloven og et angrep på domstolenes uavhengighet.

I forrige måned ga EU-domstolen beskjed om at pensjonsloven måtte oppheves, og onsdag la Lov og rettferdighetspartiet (PiS) fram et nytt lovforslag for nasjonalforsamlingen.

Blir det vedtatt, kan de pensjonerte dommerne velge om de vil gå tilbake til jobben, opplyser PiS-politikeren Marek Ask.

Forslaget anses som det første tegnet på at regjeringen er i ferd med å snu og gi etter for kritikken fra EU, som også handler om flere andre endringer i rettssystemet.

Det er ventet at Polens nasjonalforsamling vil begynne behandlingen av lovendringen allerede onsdag.

