Mann dømt til livsvarig fengsel etter drap på turister i Tadsjikistan

En mann er dømt til å sitte i fengsel resten av livet etter å ha kjørt på og deretter knivstukket og drept flere utenlandske syklister i Tadsjikistan.

To amerikanere, en sveitser og en nederlender ble i juli påkjørt av en gruppe menn i Danghara sørøst for Tadsjikistans hovedstad Dusjanbe.

Etter påkjørselen gikk mennene ut av bilen og knivstakk ofrene. I tillegg til de fire drepte ble to andre utenlandske statsborgere såret i hendelsen.

Jihadistgruppa IS hevdet at det var de som sto bak, og publiserte en video som angivelig viste hendelsen.

Tadsjikiske myndigheter mente på sin side at mannen som var mistenkt for å være lederen av gruppen er et aktivt medlem av det forbudte islamistiske partiet IRPT.

Mannen som ble dømt onsdag er identifisert som Hussein Abdusamov. Han ble dømt etter en rekke tiltalepunkter, deriblant terrorisme, opplyser en talsperson for domstolen til AFP.

