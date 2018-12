Insekter forsvinner i tropene

Et varmere klima har skylden, hevder forskere.

Insekter og edderkoppdyr i tropiske strøk blir færre når klimaet blir varmere. Det antyder en studie fra Puerto Rico.

Forskerne dro til 440 meters høyde i regnskogen nord på øya og fanget småkryp på samme måte som noen andre forskere hadde gjort nesten førti år tidligere.

De fant langt færre leddyr enn kollegene. Fangsten fra håver i lufta og limfeller på bakken veide henholdsvis fire til åtte og 36 til 60 ganger mindre i 2012–2013 enn i 1976–77.

To grader varmere

Samtidig har den gjennomsnittlige makstemperaturen i området steget to grader. Temperaturene ble målt i nærheten av fangstfeltet, om lag hundre høydemeter lavere.

Det kan ha fått fatale følger for alt fra plantesugere og biller til sommerfugler og fluer.

Forskerne kan slett ikke si med sikkerhet at det er varmere vær som har skylden for nedgangen i leddyr. Men da de testet ulike forklaringer i en modell som tidligere har vist seg å spå riktig i omtrent 70 prosent av tilfellene, var det temperaturen som framsto som den mest sannsynlige årsaken.

Også andre endringer i klimaet kan sannsynligvis bidra til å forklare nedgangen. Etter episoder med varmere og tørrere forhold blir det færre insekter, mens kjøligere og våtere vær ser ut til å føre til flere.

Les også: Orangutanger ser ut til å kunne «fortelle» om noe som har skjedd i fortiden

(Saken fortsetter under)

Insekteterne har blitt færre i Luquillo-skogen i Puerto Rico i takt med at mengden insekter har gått ned. Anolis evermanni er en av øglene som forsyner seg av småkryp der. Foto: bagaball/Wikimedia Commons CC BY 2.0

Uklart hvorfor dyrene forsvinner

Alle de vanligste insektene og edderkoppdyrene i området har blitt færre de siste tiårene. Forskerne påpeker at det ville vært merkelig om så mange ulike leddyr tilpasset vidt forskjellige levesett forsvant samtidig uten at det var en større miljøfaktor med i bildet.

Færre enn før er også frosker, øgler og fugler som spiser insekter. Kanskje de dør av matmangel fordi insektene blir borte. Insektene burde på sin side fått bedre kår når fiendene forsvinner. Dermed må det være noe annet enn insekteterne som holder bestanden nede.

Forskerne undersøkte bare et bestemt område av regnskogen. Dyrene kan ha flyttet seg høyere opp i terrenget for å unnslippe varmen. Hvordan de i så fall klarer seg der, er uvisst.

De understreker at det gjenstår mye mer forskning for å forstå temperaturendringenes rolle. Fagfolk må blant annet overvåke bestanden av leddyr og insektetere også i andre områder for å se om det samme skjer der.

Les også: Er mat den nye religionen?

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no