Chicago-drapsmann oppsøkte eksen før masseskyting

Mannen politiet sier sto bak masseskytingen i Chicago oppsøkte eksforloveden ved sykehuset der hun jobbet. Deretter drepte han henne, to andre og så seg selv.

Legen Tamara O'Neal (38) skilte nylig lag med 32 år gamle Juan Lopez, opplyser politiet. Da hun mandag ettermiddag møtte ham på parkeringsplassen utenfor Mercy Hospital & Medical Center, ble hun så redd at hun ropte om hjelp. En kollega løp inn og ringte politiet. I mellomtiden kranglet det tidligere paret om forlovelsen, før Lopez, ifølge politiet, avfyrte flere skudd.

Slik startet det som skulle bli nok en masseskyting i USA. Da kaoset hadde roet seg, var O'Neal, den nyutdannede legen Dayna Less (24) og den nyutdannede politimannen Samuel Jimenez (28) skutt og drept. Lopez tok til slutt sitt eget liv.

En by i sorg

Politiet i Chicago er i sorg over hendelsen, som fant sted kun få dager før høytiden thanksgiving. Politioverbetjent Eddie Johnson sier Jimenez og resten av politistyrken som rykket ut til skytetragedien, reddet mange liv den dagen. Byens ordfører Rahm Emmanuel er rystet over ondskapen.

– De tre ofrene hadde en helt vanlig dag der de gjorde det de elsket. Dette river i byens sjel. Det er ondskapens ansikt og konsekvens, sa han.

Varsellamper

Politidokumenter viser at det har vært grunn til å bekymre seg for Lopez i fortiden. Han ble i 2014 kastet ut av brannskolen i Chicago etter å ha truet en kvinnelig kollega.

Samme år søkte en kjæreste om et besøksforbud etter at Lopez ustanselig tekstet henne. Da hun meldte fra til politiet, ble hun bedt om å bytte telefonnummer. Det er uklart om hun fikk besøksforbudet hun ba om.

I mellomtiden har Lopez i flere år hatt tillatelse til å bære skjult våpen, og han rakk å kjøpe fire våpen på fem år. Det er ikke kjent om myndighetene visste om ekskjærestens besøksforbud da han kjøpte våpnene.

USAs våpenproblem

Det har vært 300 masseskytinger i USA så langt i 2018, ifølge nyhetsbyrået AFP. Masseskytingene er et samfunnsproblem som får mye politisk oppmerksomhet i våpendebatten mellom Demokratene og Republikanerne.

Skytingen i Chicago kommer kun to uker etter at tolv personer ble skutt og drept i en musikkbar i California, hvor gjerningsmannen begikk selvmord. For tre uker siden ble også elleve personer skutt og drept i en synagoge i Pittsburgh.

