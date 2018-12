Lederkandidat Pelosi hyrer hovedutfordreren

Marcia Fudge, Nancy Pelosis hovedutfordrer til å bli demokratenes kandidat til å lede Representantenes hus, har trukket seg. Hun skal jobbe for nettopp Pelosi.

Kongresskvinnen fra Ohio er utnevnt av Pelosi til å lede et nytt valgkomité som skal se på velgerrettigheter, et viktig tema for den nye demokratiske majoriteten i Representantenes hus. Pelosi sier at Fudge har vært en «drivkraft for beskyttelse av velgerrettigheter».

–Jeg stilte som kandidat fordi jeg ville sikre mangfold, rettferdighet og inkludering i Representantenes hus. Nå er jeg sikker på at vi sammen vil bevege oss framover, sier Fudge i en uttalelse.

Pelosi, som mellom 2007 og 2011 ble den første kvinnen til å lede Representantenes hus, har stilt til gjenvalg etter at demokratene vant tilbake kammeret i årets mellomvalg. Men siden har 16 demokratiske representanter bedt om en annen leder enn Pelosi. Flere i partiet mener en yngre kandidat bør få sjansen.

De 16 utgjør bare en liten brøkdel av de 232 demokratene som sitter i Representantenes hus, og Pelosi ser ut til å være sikret nok støtte til å bli Demokratenes kandidat. Men når alle representantene skal stemme, inkludert republikanerne, må Pelosi få 218 stemmer for å vinne. Da har hun bare råd til å miste 14 demokratiske stemmer.

Fudges beslutning om å stille seg bak Pelosi, kan være et viktig steg for den erfarne toppdemokraten som har sittet i Representantenes hus siden 1987.

