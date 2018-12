Trump benådet kalkuner før Thanksgiving

Tradisjonen tro brukte Donald Trump sin presidentmakt til å benåde to kalkuner og dermed redde dem fra å ende på et fat under den kommende høsttakkefesten.

Amerikanske kalkuner lever i disse dager svært farlig, for torsdag er det Thanksgiving, eller høsttakkefest, en av de aller største høytidene i USA. Og tradisjonen tro er det kalkun som serveres i de mange millioner hjem. Men to kalkuner blir hvert år benådet av presidenten og får leve resten av sitt liv i fred på en gård langt unna slaktehuset. Tirsdag var det de to fuglene Peas og Carrots som var de heldige utvalgte. Tradisjonen med å benåde to kalkuner i forkant av høsttakkefesten ble innført av president George H.W. Bush i 1989. (©NTB)