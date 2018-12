Erik Solheim: – Jeg var den ledende reformator i FN

Erik Solheim beskriver seg selv som FNs ledende reformator og mener dette var bakgrunnen for flyreise-kritikken som førte til hans avgang som FNs miljøsjef.

Tirsdag ble det kjent at nordmannen trekker seg som leder for FNs miljøprogram (UNEP).

Den utløsende årsaken er en rapport fra FNs revisjonsprogram hvor Solheims reisevirksomhet kritiseres. Ifølge den britiske avisa The Guardian ble Solheim bedt om å trekke seg av FNs generalsekretær António Guterres.

Tidligere i høst ble en foreløpig versjon av rapporten lekket til The Guardian og Aftenposten. I rapportutkastet gikk det fram at Solheim i løpet av sine første 22 måneder i jobben reiste for 4,1 millioner kroner.

I tillegg fikk han kritikk for å ha latt to av sine nærmeste rådgivere få bo i Paris, selv om UNEPs hovedkvarter ligger i Kenyas hovedstad Nairobi.

Solheim fikk lørdag den endelige rapporten om sin reisevirksomhet, ifølge Aftenposten. Avisa omtalte UNEP-sjefens avgang tirsdag før opplysningene var offisielt bekreftet.

Holdt tilbake penger

Solheim har tatt selvkritikk for noen av reisene sine og betalt tilbake en sum tilsvarende 50.000 kroner. Summen er knyttet til én reiseregning der revisorene oppdaget feil.

Samtidig har Solheim forsvart seg med at utstrakt reisevirksomhet er viktig for å synliggjøre UNEPs arbeid for miljøet.

Både Sverige, Danmark og flere andre land valgte likevel å midlertidig stanse sine bidrag til finansieringen av UNEP etter at anklagene ble kjent.

Ifølge The Guardian er til sammen flere titalls millioner dollar holdt tilbake av misfornøyde land. Manglende finansiering har angivelig ført UNEP til randen av økonomisk krise.

– Feil og mangler

I et intervju med NRK tirsdag avviste Solheim at hans avgang bør tolkes som en erkjennelse av at han har begått feil.

I stedet sa han at han er blitt enig med António Guterres om at den kritiske rapporten lettere kan håndteres hvis han går av. Han framholdt også at rapporten inneholder en rekke feil og mangler.

Solheim antyder i flere intervjuer at hans forsøk på å innføre reformer i UNEP har gitt ham motstandere i FN-systemet.

– Revisjonsrapporten kom som en reaksjon på at jeg var den ledende reformator i FN. Mange var imot reformer og bidro til at denne rapporten kom, sier han til Dagens Næringsliv.

Solheim har imidlertid ikke sagt konkret hvem han mener har motarbeidet ham.

– Omdømmerisiko

Solheim ble utnevnt til leder for UNEP i 2016, og han har også hatt status som visegeneralsekretær i FN.

En viktig del av UNEPs arbeid er å arbeide for å begrense utslippene av klimagasser. Flytrafikk medfører høye CO2-utslipp, og i rapportutkastet tidligere i høst ble Solheims reisevirksomhet beskrevet som en risiko for UNEPs omdømme.

En kilde som Aftenposten har snakket med, bekrefter imidlertid at det også kan være andre årsaker til Solheims avgang. Ifølge Dagens Næringsliv har USA vært skeptisk til at Solheim har ivret for samarbeid med Kina.

Selv sier Solheim at han er særlig stolt over å ha bidratt til å øke oppmerksomheten rundt plastforsøpling. Han trekker også fram at UNEP har etablert et godt samarbeidsforhold til Kina og flere andre store asiatiske utviklingsland.

Solheim går av bare halvannen uke før et viktig klimaforhandlingsmøte begynner i Polen. Joyce Msuya fra Tanzania overtar inntil videre som fungerende leder for UNEP.