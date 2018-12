Taliban avviser å stå bak selvmordsangrep i Kabul

Minst 50 mennesker ble drept i det verste selvmordsangrepet i Kabul på flere måneder. Taliban nekter for å stå bak ugjerningen.

Angrepet tirsdag var rettet mot en gruppe skriftlærde og religiøse ledere som feiret profeten Muhammeds fødselsdag.

Ifølge Afghanistans helsedepartement ble over 50 mennesker drept og minst 72 såret. Tilstanden er kritisk for flere av de sårede, og tallet på døde kan komme til å stige.

– Selvmordsbomberen sprengte seg i luften under en seremoni med religiøse skriftlærde, sier polititalsmann Bashir Mujahid.

Taliban fordømmer

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet. En talsmann for Taliban sier de ikke står bak, og han fordømmer angrepet.

Afghanistans president Ashraf Ghani fordømmer også angrepet og har erklært nasjonal sørgedag onsdag.

Det har vært en rekke angrep i den afghanske hovedstaden så langt i år, og nærmere 500 mennesker har blitt drept siden årsskiftet.

I september ble 26 mennesker drept i et angrep på en bryteklubb. Det var også en rekke angrep over hele landet i forbindelse med parlamentsvalget.

Fredssamtaler

Også i juni ble en gruppe med religiøse ledere angrepet i Kabul, og minst sju mennesker ble drept da. Ekstremistgruppa IS på seg ansvaret for dette angrepet. Forsamlingen som ble rammet, hadde kommet med en erklæring om at selvmordsangrep er syndig og en oppfordring til fredssamtaler.

I forrige uke var utsendinger for Taliban-bevegelsen og USA samlet til samtaler i Qatar. Den amerikanske spesialutsendingen Zalmay Khalilzad har sagt han har håp om en fredsavtale med Taliban før presidentvalget i Afghanistan i april neste år.

(©NTB)