Frankrike og Japan støtter fortsatt bilsamarbeid

Frankrike og Japan støtter fortsatt samarbeidet mellom Renault og Nissan, selv om den sentrale topplederen Carlos Ghosn etterforskes i Japan.

Alliansen mellom de to bilprodusentene er et av de viktigste symbolene på industrielt samarbeid mellom Frankrike og Japan, uttaler den franske nærings- og finansministeren Bruno Le Maire og Japans nærings- og industriminister Hiroshige Seko, melder nyhetsbyrået DPA. De to diskuterte situasjonen på telefon tirsdag.

Dagen før ble Ghosn pågrepet i Tokyo, mistenkt for å ha begått økonomisk kriminalitet i rollen som styreleder for Nissan. Den japanske bilprodusenten er delvis eid av franske Renault, der Ghosn er administrerende direktør. Det kan han ikke være lenger, mener Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.

Den franske staten eier 15 prosent av Renault.

Franske myndigheter har foreløpig ikke juridisk grunnlag for å fjerne ham fra stillingen, men styret vil vurdere å sette inn en ny, midlertidig toppleder.

Vurderer siktelse

Ghosn skal ha blitt pågrepet idet han landet med privatfly i Tokyo mandag. Påtalemyndigheten må avgjøre om de skal sikte ham innen 48 timer fra han ble pågrepet, men de kan holde ham i varetekt i inntil 20 dager dersom det er behov for det.

Ghosn er mistenkt for å ha gitt feilaktige opplysninger i selskapets økonomiske rapporter til japanske myndigheter og underrapportert snaut 379 millioner kroner han har hatt i inntekt mellom 2011 og 2015.

Ifølge den japanske rikskringkasteren NHK er Ghosn også mistenkt for å ha tatt deler av lønnspotten som skulle gå til andre toppsjefer i Nissan. Dessuten skal han ha betalt for lite i leie for boliger selskapet har skaffet ham i Libanon, Paris og Amsterdam, samt en leilighet på eksklusive Copa Cabana i Rio de Janeiro.

Ghosns styreledergodtgjørelse i Nissan er ifølge nyhetsbyrået AP høy sammenlignet med hva som er vanlig i japanske selskaper ellers. Den utgjør dessuten bare en del av inntekten hans, siden han også har toppjobber i Renault og er styreleder for alliansen mellom Nissan, Renault og Mitsubishi.

Finansminister Le Maire opplyser at franske skattemyndigheter har undersøkt Ghosn uten at de foreløpig har funnet noe galt.

Støtte fra Libanon

Etterforskningen av Ghosn har også ført til reaksjoner i Beirut, ettersom biltoppen også har libanesisk statsborgerskap.

– Ghosn representerer libanesisk suksess i utlandet og det libanesiske utenriksdepartementet vil støtte ham gjennom denne krisen og sørge for at han får en rettferdig rettssak, sier utenriksminister Gibran Bassil.

Verdien på selskapene Ghosn er involvert i, falt tirsdag. Nissan-aksjen endte ned 5,5 prosent og bidro til en generell nedgang på Tokyo-børsen. Mitsubishi-aksjen sank 6,9 prosent, mens i Paris hadde Renault falt 3,15 prosent tirsdag ettermiddag. Dagen før endte det franske selskapet ned 8 prosent etter at nyheten om pågripelsen ble kjent.

