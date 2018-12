Brexit-opprøre blir ikke enige om strategien

Brexit-opprørerne klarer ikke å bli enige om strategien og har så langt ikke klart å samle nok støtte til å utløse en avstemning om mistillit mot Theresa May.

En av frontfigurene i opprøret mot May, Jacob Rees-Mogg, sa tirsdag at mange EU-skeptikere først kommer til å utfordre Mays lederskap når skilsmisseavtalen kommer opp til avstemning i Parlamentet neste måned.

– De synes det er bedre å skrive brev da framfor nå. Det er helt greit. Jeg uttrykker bare hva jeg mener, og folk kan være enige eller uenige, sa Rees-Mogg på en pressekonferanse.

Startet opprøret

Rees Mogg startet torsdag i forrige uke brexitopprøret mot da May da han formelt leverte sitt brev med mistillit mot henne. Samtidig uttrykte flere av hans støttespillere at flere brev var på vei inn til den såkalte 1922-komiteen, og at en mistillitsavstemning mot May derfor kunne være nært forestående. Så langt har det imidlertid ikke lyktes gruppen av konservative parlamentsmedlemmer som vil kaste May, å samle nok støtte.

Det må sendes inn 48 brev om mistillit inn til 1922-komiteen før en avstemning om mistillit blir utløst. Hvor mange brev som har kommet inn til nå, er det kun lederen for 1922-komiteen, Sir Graham Brady, som vet. Men før det er oppe i 48, uttaler han seg ikke om antallet.

Rees-Mogg og hans støttespillere protesterer mot utkastet til brexitavtale som ble vedtatt i regjeringen onsdag i forrige uke og mener at May ikke leverer.

DUP advarer

De konservatives støtteparti, nordirske DUP, er også misfornøyd med utkastet til brexitavtale. Mandag kveld sendte DUP et sterkt signal til May da de lot være å stemme under flere avstemninger da budsjettet var til behandling i Underhuset. I en sak stemte de også sammen med Labour.

– Ingen av avstemningene hadde store finansielle konsekvenser. Men vi ville sende et politisk signal til regjeringen. Holder ikke de sin del av avtalen med oss, føler heller ikke vi oss forpliktet til å gjøre det, sa DUPs brexittalsmann Sammy Wilson til BBC.

Wilson sier at regjeringen har brutt sine løfter om at Nord-Irland ikke vil bli behandlet annerledes enn resten av Storbritannia i skilsmisseavtalen med EU.

May til Brussel

Theresa Mays konservative regjering har ikke flertall i Underhuset, og inngikk etter parlamentsvalget i juni i fjor en avtale med DUP som skulle sikre flertall i viktige avstemninger.

May drar onsdag ettermiddag til Brussel for å møte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Møtet finner sted bare dager før søndagens ekstraordinære EU-toppmøte for å ferdigstille skilsmisseavtalen mellom EU og Storbritannia.

