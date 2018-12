Human Rights Watch ber Booking.com fjerne bosetninger på Vestbredden fra sine sider

Mandag fjernet Airbnb utleieboliger i israelske bosetninger på Vestbredden fra sine sider. Nå ber Human Rights Watch Booking.com om å følge Airbnbs eksempel.

Airbnbs offentliggjøring mandag kom kort tid før offentliggjøringen av en rapport hvor Human Rights Watch (HRW) kritiserer dem.

Israel har fordømt handlingen og truer med å gå til rettslige skritt, mens palestinske myndigheter er glade for tiltaket fra Airbnb.

– Viktig steg

Tirsdag ga HRW ut sin rapport, og i den forbindelse ber de reisenettstedet Booking.com om å følge Airbnbs eksempel og fjerne muligheten til å reservere overnatting i bosetninger på Vestbredden.

– Ved å avslutte sin formidling av utleie i ulovlige bosetninger på jord som ikke er tilgjengelig for palestinerne, har Airbnb tatt et standpunkt mot diskriminering, konfiskering av land og tyveri, sier direktør Omas Shakir for HRW i Israel og Palestina.

Ulovlige bosetninger

FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember 2016 en resolusjon som slår fast at de israelske bosetningene og utpostene på Vestbredden er ulovlige. De blir også sett på som hindre for varig fred mellom Israel og Palestina.

Ifølge rapporten til HRW averterte Airbnb for minst 139 eiendommer i bosetninger på Vestbredden mellom mars og juli.

Booking.com hadde i juli 26 overnattingssteder i bosetninger. Ifølge HRW er 17 av disse på områder som Israel har erkjent er i privat palestinsk eie.

Booking.com har foreløpig ikke kommentert saken.

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.