Nord-Korea sprengte vaktposter i den demilitariserte sonen

Nord-Korea har ødelagt ti vaktposter i den demilitariserte sonen mot Sør-Korea som et ledd i fredsprosessen med nabolandet.

Sprengningen av postene er en del av avtalen som Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in ble enige om under et toppmøte i Pyongyang i september.

Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyser at sprengingen ble gjennomført under oppsyn av deres soldater, og at de bekrefter at vaktpostene ble fullstendig ødelagt.

Sør-Korea har på sin side revet ti av sine vaktposter.

Etter rivingene vil Nord-Korea ha rundt 150 bygninger i sonen, mens Sør-Korea vil ha rundt 50, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.