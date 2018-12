Jordskred førte til togavsporing utenfor Barcelona

En person omkom da et jordskred førte til at et pendlertog sporet av utenfor Barcelona tirsdag morgen.

To av vognene sporet av da toget med over 130 personer om bord kjørte inn i jordskredet ved Vacarisses, 45 kilometer nordvest for den katalanske hovedstaden. En person omkom i ulykken, og 41 ble skadd. Fem av de skadde ble brakt til sykehus. En talsmann for det spanske togselskapet, Antonio Carmona, sier til lokale medier at kraftig regn i området de siste dagene ser ut til å ha vært årsaken til skredet. Regnet har preget store deler av Spania den siste tiden. Søndag omkom en kvinne da en elv gikk over sine bredder i Galicia-regionen i nordvest. Regnet har også ført til trafikkproblemer og ødeleggelse av landbruksområder.