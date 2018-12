Domstol stanser Trumps asylnekt

En føderal dommer har midlertidig stanset Trump-regjeringens beslutning om å nekte asyl til migranter og flyktninger som krysser USAs sørlige grense ulovlig.

En domstol i San Francisco har avlagt en kjennelse om midlertidig forføyning. Beslutningen ble tatt av dommer Jon S. Tigar, som dermed fulgte begjæringen fra borgerrettighetsorganisasjonene American Civil Liberties Union og Center for Constitutional Rights.

President Donald Trump kunngjorde i en erklæring 9. november at enhver som krysser grensen i sør ulovlig, ikke vil ha rett til politisk asyl. De to organisasjonene fremmet sitt søksmål like etter.

Saken er ikke endelig avgjort.

(©NTB)