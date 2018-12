Flere skadd i skyting ved sykehus i Chicago

Flere mennesker er såret i skyting ved et sykehus i Chicago i USA, melder amerikanske medier.

Ifølge Chicago Sun-Times er store politistyrker på vei til området nær Mercy Hospital hvor skytingen er blitt rapportert.

Det er så langt uklart hvor mange mennesker som er blitt skutt utover at det skal være snakk om flere personer.

En politikonstabel er blant personene som mandag ble skutt ved sykehuset. Tilstanden skal være kritisk, melder sykehuset.

Mercy Hospital ligger på byens sørside i nabolaget Bronzeville.

Politiets talsmann, Anthony Gugliemi, sier at minst en mulig skytter skal være skutt. Han melder at politiet gjennomfører et metodisk søk av området etter andre potoensielle gjerningspersoner.