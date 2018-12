16-åring tiltalt for å ha slått i hjel hjemløs mann i Sverige

En 16 år gammel gutt er tiltalt for å ha mishandlet en hjemløs rumener til døde den svenske byen Huskvarna. Også en 14-åringen er mistenkt for ugjerningen.

Mannen ble funnet død i en park i august i år. Etter et par uker ble det kjent at to barn var mistenkt for å ha mishandlet den hjemløse slik at han døde. De to guttene skal ha trakassert mannen i lang tid.

16-åringen er nå tiltalt for grov mishandling og å ha forvoldt mannens død. Den yngre gutten kan ikke tiltales, men det kan holdes en rettssakslignende utredning for å klargjøre hva som har hendt. Dermed kan 14-åringen framstilles som medmistenkt, men ikke dømmes til straff.

Den svenske sosialtjenesten har overtatt ansvaret for begge barna.