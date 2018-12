USAs president Donald Trump sier USA bør «rake» som finnene for å unngå skogbrann. Den finske presidenten sier han ikke kan huske å ha nevnt noe slik for Trump.

USAs president Donald Trump ankom lørdag California med et budskap om hvordan slike skogbranner kan stanses: Gjør som finnene og rak løv, sa han og hevdet å ha fått innspillet av Finlands president Sauli Niinistö, melder NTB.

Niinistö selv sier han ikke kjenner igjen rådet.

– Jeg var sammen med Finlands president, og han sa at vi er en skognasjon. Han kalte det en skognasjon, sa Trump da han inspiserte ødeleggelsene nord i California lørdag, ifølge CNN.

– De bruker mye tid på å rake og rydde og forskjellige ting, og de har ikke noen problemer. Og når det skjer er det et svært lite problem. Så jeg vet at alle nå ser på dette.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Brann i en bilbutikk under «Camp Fire» i California 8. november. NTB Scanpix/AFP.

– Raker bare i min egen hage



USAs president Trump besøkte de utbrente restene av en trailepark i California lørdag 17. november. NTB Scanpix/Reuters.

I et intervju søndag sier Finlands president Sauli Niinistö at han ikke kan huske å ha fortalt at finnene forebygger skogbranner ved å «rake». De to møttes i Paris forrige helg.

Niinistö sier til den finske avisen Ilta-Sanomat at akkurat raking aldri ble nevnt, men at de to statslederne diskuterte de enorme brannene i California de siste ukene, og at han fortalte Trump at «finnene ivaretar skogen».

Finlands president Sauli Niinistö under en tale i FNs generalforsamling i september. NTB Scanpix/AFP.

Niinistö sier han forsøkte å formidle at selv om Finland er dekket av skog har landet et velfungerende overvåkingssystem, som bidrar til å forhindre slike branner. Han la til at han kun ser noe til «raking» i egen hage. «Kanskje det var derfor Trump kom til å tenke på raking da han så brannfolkene i aksjon i California.»

77 døde, 1000 savnet



Trump har tidligere kritisert brannforebyggingen i California i forkant av brannene.

77 er døde og 1000 savnet etter katastrofebrannen i California.Over 5000 brannfolk har kjempet mot ilden siden 8. november, og 52.000 har måttet evakuere sine hjem.

Forundrede finner tok til sosiale medier for å spøke om at det å rake skogbunn er en nasjonal forpliktelse:

