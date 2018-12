Narkobaronen Hector Manuel Beltran Leyva er død

Den mexicanske narkobaronen Hector Manuel Beltran Leyva døde søndag av et hjerteinfarkt. Det melder Mexicos innenriksdepartement.

Beltran Leyva, som en gang var blant landets mest etterlyste menn, ble 56 år gammel.

Ifølge innenriksdepartementet ble han brakt til sykehus etter å ha fått smerter i brystet, men livet sto ikke til å redde. Beltran Leyva ble arrestert i 2014, og har sittet fengslet siden 2016.

Innenriksdepartementet understreker at alle protokoller ble fulgt og at sykehuspersonalet gjorde alt de kunne for å redde 56-åringen.

Kartellederen Joaquin «El Chapo» Guzman, som for øyeblikket står for retten i New York, mistenkes å ha gitt informasjon som ledet til arrestasjonen av Beltran Leyva i 2014.