Evakuering etter vulkanutbrudd i Guatemala

Nesten 3.000 mennesker har fått ordre om å evakuere etter at vulkanen Fuego har våknet til liv i Guatemala.

Talsmann David de Leon for Guatemalas katastrofemyndigheter forteller mandag at utbruddet har tiltatt i styrke etter at det begynte søndag morgen.

2.995 mennesker fra byen Escuintla og to nærliggende distrikter er flyttet til evakueringssentre.

Landets institutt for seismologi og vulkanologi sier at lavaen slynges høyt opp fra krateret og at askesøylen stiger mer enn en kilometer over lavaen, noe som skaper et regn av partikler.

Utbruddet er vulkanens femte i år. I et utbrudd i juni i år mistet nesten 200 mennesker livet, mens 235 fortsatt er savnet.

Vulkanen, som heter Volcán de Fuego, på norsk Ildvulkanen, ligger vest for turistbyen Antigua og 35 kilometer sørvest for hovedstaden Guatemala by.