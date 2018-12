Flere drept i sammenstøt mellom tyrkisk-støttede opprørere i Afrin i Syria

Minst 11 personer er drept etter sammenstøt mellom flere ulike Tyrkia-støttede opprørsgrupperinger som kjemper om innflytelse i byen Afrin i Syria, melder SOHR.

Tyrkiske soldater og allierte opprørsgrupper i Syria vant kontroll over Afrin fra kurdiske styrker etter en to måneder lang luft- og bakkeoffensiv i mars.

Søndag melder den britiskbaserte observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at det har brutt ut kamper flere steder i byen, og at minst elleve personer er drept. Ytterligere 27 skal være såret.

Tyrkiske soldater som er utstasjonert i byen innførte portforbud for sivile fra og med lørdag kveld for å «hindre et blodbad» i forbindelse med kampene, ifølge SOHR.

Gruppa opplyser at en majoritet av de protyrkiske opprørerne i Afrin havnet i sammenstøt med en gruppe bestående av rundt 200 krigere som har vært anklaget for å være ulydige overfor de tyrkiske soldatene i byen. Fraksjonen er også anklaget for overgrep mot sivilbefolkningen i Afrin.

Hovedalliansen av tyrkiskstøttede opprørere i Afrin skriver på Twitter at operasjonene i byen var rettet mot «lovløse gjenger».

Siden tyrkiske soldater og tyrkiskstøttede arabiske opprørere gjenvant kontroll over Afrin fra den kurdiske YPG-militsen, har FN og en rekke menneskerettighetsgrupper dokumentert vidtrekkende overgrep i byen.

Halvparten av enklavens 320.000 innbyggere har flyktet, ifølge en FN-rapport, og flesteparten av dem har ikke kunnet flytte tilbake.