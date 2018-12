Flere drept av bilbombe i Irak

Minst fem sivile ble drept da en bilbombe eksploderte i byen Tikrit i nord i Irak.

Blant de drepte var tre kvinner, opplyser politi og medisinsk personell. Minst 16 personer er såret.

Bilen sto parkert ved en restaurant i byen Tikrit, som ligger 175 kilometer nord for hovedstaden Bagdad, da den eksploderte søndag ettermiddag. Ingen har påtatt seg skylden for angrepet.

Tikrit var i ti måneder en del av jihadistgruppa IS' selverklærte kalifat i Irak og Syria, men byen ble tatt tilbake av irakiske sikkerhetsstyrker våren 2015. I fjor kunngjorde Irak at de hadde lyktes i å jage IS ut av alle områdene de tidligere kontrollerte i landet.

Jihadistiske celler står likevel fortsatt bak flere angrep i landet. Senest denne måneden er IS anklaget for å stå bak et dødelig bombeangrep i hovedstaden Bagdad, samt et bilbombeangrep i Mosul der minst tre ble drept.