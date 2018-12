Macron: – Vi må gjøre Europa sterkere

Under en tale i den tyske nasjonalforsamlingen ber Frankrikes president Emmanuel Macron Europa vokse seg sterkere for å hindre globalt kaos.

Macrons følelsesladde tale ble holdt på «Volkstrauertag» – en årlig minnedag for ofre for krig, undertrykkelse og voldelige konflikter.

– Europa har en forpliktelse til å ikke å la verden bli et kaos, men heller lede den på veien inn til fred, sa Macron.

– Det er grunnen til at vi må bli sterkere og vinne mer suverenitet, la han til.

Den franske presidenten etterlyste en sterkere europeisk enhet, og mer europeisk selvtillit, slik at kontinentet er rustet til å møte fremtidige utfordringer. Macron mener at Europa må påta seg større ansvar for egen sikkerhet og forsvar, og slutte å akseptere en underordnet rolle i verdenspolitikken.

– Europa må ikke bli til et leketøy for stormaktene, sa den franske presidenten.

Samtidig roste presidenten Europas arbeid mot klimaendringer, som han hevder har vært drivkraften for grønn energi. Han mener også at den globale samhandlingen innen handel, sikkerhet, migrasjon og miljøpolitikk er Europas fortjeneste.

– De store utfordringene kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid, understrekte Macron.

