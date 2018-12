Gjør som finnene – rak løv, sier Trump til skogbrannofrene

USAs president mener han har svaret på hvordan USA skal stoppe skogbranner i framtiden.

Gjør som finnene og rak løv, sier han under besøket i den brannherjede småbyen Paradise i California.

Så langt er over 76 mennesker omkommet og 1.276 er savnet i brannene som herjer delstaten.

Presidenten så på ruinene etter tusenvis av boliger. Sammen med delstatens guvernør Jerry Brown holdt han en pressekonferanse der han også gjorde et poeng ut av finnenes strategi.

– Jeg har truffet den finske presidenten og han sa: «Vi er annerledes, vi er en skognasjon». Han kalte det en skognasjon, og de bruker mye tid på å rake og stelle og sånne saker. Og de har ikke noe problemer, sa Trump.

– Raking ble ikke diskutert



Den amerikanske presidenten traff den finske presidenten Sauli Niinistö i Paris i forrige uke. Der drøftet de skogbrannene i California og da fortalte Niinistö om det finske systemet for å motarbeide skogbranner.

– Jeg fortalte ham at Finland er en nasjon dekket av skog, og at vi har et bra overvåkingssystem, sier den finske presidenten til avisen Ilta-Sanomat.

Ifølge Niinistö sa han at «we take care of our forests», vi tar vare på skogen vår. Han sa ikke noe om å rake løv.

– Raking ble ikke diskutert under samtalen, sier han.

Trump på besøk

Lørdag besøkte president Trump ruinene av Paradise. Han sa at det var sørgelig å se den nedbrente byen som var fylt av smeltede biler, trestubber og ruiner av nedbrente hus.

– Jeg har aldri sett noe som dette. Det ser ut som total ødeleggelse, fortalte Trump ifølge avisen Sacramento Bee.

Senere dro presidenten til Malibu ved Los Angeles, hvor Woolsley Fire har herjet.