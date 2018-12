Argentina erkjenner at de mangler utstyr til å berge ARA San Juan

Argentinske myndigheter erkjenner at de mangler utstyret som trengs for å berge ARA San Juan. Ubåten er endelig lokalisert over et år etter at den forsvant.

Argentinske myndigheter opplyste lørdag at ubåten, som forsvant 15. november i fjor med et mannskap på 44 om bord, var funnet på 800 meters dyp i havet utenfor Valdes-halvøya.

Kort tid senere erkjente de overfor de pårørende at landet mangler «moderne teknologi» som trengs for å heise ubåten opp av vannet.

Lørdag kveld var det fortsatt uklart hva som kom til å skje videre. Marinekommandør Jose Luis Villan sier det vil være opp til en føderal dommer å avgjøre hvorvidt det er mulig å berge deler av eller hele ARA San Juan.

Har brukt millioner

Ettersom de mangler teknologien vil Argentina trolig bli nødt til å be om assistanse fra andre land, eventuelt betale Ocean Infinity eller et annet selskap for oppdraget. Det kan potensielt gjøre det vanskeligere å etterleve sparebudsjettet landets nasjonalforsamling nylig vedtok for å blidgjøre Det internasjonale pengefondet (IMF).

Så langt har Argentina brukt 25 millioner dollar på søket, noe som tilsvarer 210 millioner norske kroner.

Ubåten ble funnet av en fjernstyrt miniubåt fra det amerikanske selskapet Ocean Infinity. De ble leid inn av argentinske myndigheter til å lete etter ubåtvraket 7. september.

President Mauricio Macri sier at den «fulle sannheten» om hva som skjedde med ubåten nå kan bli kjent dersom de får opp ubåten. Macri sier imidlertid at han ikke vet når eller om ubåten i det hele tatt kommer til å bli hevet.

Vil ha oversikt

I en uttalelse til nyhetsbyrået AP sier Ocean Infinity-sjef Oliver Plunkett at det er opp til argentinske myndigheter å vurdere hva de skal gjøre med ubåtfunnet.

– Vi ville selvsagt vært glade for å kunne bidra i bergingsoperasjonen, men for øyeblikket konsentrerer vi oss om å få fullstendig oversikt over vrakområdet, sier han.

De pårørende er klare på at de ønsker at levningene etter deres kjære kommer til sin rett, samt at båtvraket heises opp slik at det kan granskes for å bidra til å unngå framtidige ulykker.

– Vi er sammen med de andre slektningene. De skal vise oss bildene. De sier at våre unge er der inne, sa Yolanda Mendiola, mor til en av de savnede besetningsmedlemmene, til BBC.

– Vi er helt ødelagt her.