Italias høyrepopulister vil reforhandle Frankrikes lån av Da Vinci-malerier

Leonardo Da Vincis malerier skal lånes ut til Louvre-museet neste år. Dette setter Italia på sidelinjen, hevder det høyrepopulistiske partiet Ligaen.

Partiet ønsker at Italia skal reforhandle en avtale om utlån av renessansekunstneren Leonardo Da Vincis malerier til Louvre-museet i Frankrike i forbindelse med at det markeres at kunstneren døde for 500 år siden.

– Leonardo er italiensk, han døde bare i Frankrike, sier Lucia Bergonzoni, en statssekretær fra det høyrepopulistiske partiet Ligaen i kulturdepartementet.

Leonardo da Vinci ble født i Italia i 1452 og døde i Frankrike 1519.

-Ved å gi Louvre alle disse maleriene blir Italia satt på sidelinjen under denne viktige kulturmarkeringen, sier Bergonzoni om avtalen som ble gjort av den italienske staten i 2017, om å låne bort Da Vincis malerier til en utstilling i Louvre i 2019.

– Frankrike kan ikke få alt, sier hun og krever at diskusjonen tas på nytt siden museets prioriteringer er kommet før nasjonale interesser.

I bytte mot Da Vinci-maleriene skal museet Scuderi del Quirinale i Roma få låne malerier av renessansekunstneren Raphael til en utstilling i 2020 for å markere at det er 500 år siden han døde. Dette gjør ikke inntrykk på Bergonzoni.

– Det meste av Raphaels arbeider er allerede her i Italia. Dessuten har Paris sagt at det bare er mulig å få låne malerier som lar seg flytte, uten å spesifisere hvilke arbeider det dreier seg om, konstaterer hun.

