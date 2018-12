May: – Det finnes ingen alternativ plan

Statsminister Theresa May sier det ikke finnes andre alternativer enn det brexitutkastet hun presenterte tidligere denne uken.

– Det er ingen alternativ plan på bordet. Det er ingen annen avtale vi kunne ha blitt enige med EU om, uttaler May i en artikkel i søndagsavisen til The Sun, ifølge Reuters.

– Hvis parlamentet avviser avtalen, vil de sette oss tilbake til start. Det vil bety større splittelse, mer usikkerhet og et svik overfor det britiske folket i forbindelse med avstemningen, sier hun videre.

Kjemper en kamp

May kjemper en innbitt kamp for å redde et utkast til en brexit-avtale som nå ligger på bordet etter lange og tøffe forhandlinger med EU.

Tidligere denne uken fikk hun regjeringen til å samle seg bak avtaleutkastet. Sterk motstand møtte hun imidlertid også der, og fire ministre gikk av fordi de ikke kunne støtte brexit-planen. Parallelt har andre i Det konservative partiet begynt å levere inn mistillitsbrev mot May, i et forsøk på utløse en lederstrid i statsministerens parti.

Ikke ideell for noen

May uttalte til Daily Mail lørdag at utkastet ikke er alles ideelle avtale.

– Men det kunne vi heller aldri få, sa hun, og sa også at en annen brexitavtale ikke løser problemene.

Søndag morgen møter May Labour-leder Jeremy Corbyn til direktesendt debatt hos TV-kanalen Sky News. Der blir etter all sannsynlig utkastet tema.

Brexitutkastet må, i tillegg til å bli godkjent av egen regjering, også godkjennes av Parlamentet og EU.

