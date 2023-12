Det er det italienske skinettstedet Fondo Italia som omtaler frustrasjonen som skal ha oppstått i kjølvannet av den andre Tour de Ski-etappen i Toblach søndag.

Forutsetningene foran konkurransene var krystallklare: Løpere som på herresiden fullførte etappen med løpstid som var mer enn 15 prosent lenger enn vinneren ville ikke få fortsette Touren. Prinsippet er hentet fra sykkelsporten.

Etter målgang i Toblach besluttet imidlertid juryen brått å sløyfe tidsgrensen. Avgjørelsen kom etter at 13 løpere i herreklassen hadde kommet for sent til å få starte etappe nummer tre 1. nyttårsdag.

Blant løperne som oversteg tidsgrensen var franske Lucas Chanavat, som ledet Tour de Ski sammenlagt etter åpningssprinten i Toblach. Franskmannen får nå likevel fortsette konkurransen.

Cramer oppgitt

Ifølge Fondo Italia skal grepet ha skapt heftig diskusjon på lagledermøtet søndag kveld. Den italienske trenertoppen Markus Cramer, som tidligere har stått i spissen for det slagkraftige russiske landslaget, er blant dem som reagerer skarpt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg forstår ikke denne avgjørelsen. Det var ingen grunn til å endre regelen, sier han til Fondo Italia.

Cramer hevder videre at det fremstår som om FIS-beslutningen er tatt for å unngå at nevnte Chanavat forsvant ut av Tour de Ski.

– La meg være tydelig, jeg respekterer ham og han er en stor idrettsutøver, men han kom i mål utenfor tidsgrensen. Reglene er der, og de er like for alle. Vi må bare følge dem, sier Cramer i intervjuet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum er ikke like kritisk.

– Vi har ikke brukt veldig mye tid på dette akkurat. Gode argumenter for og imot, men noen må ta beslutninger, sier han til NTB.

Ville ikke miste løpere

Fondo Italia skriver videre at FIS-toppen Michal Lamplot skal ha begrunnet beslutningen om å sløyfe tidsgrensen med at det ikke var ønskelig å miste ytterligere tolv Tour- deltakere – all den tid mange løpere allerede har stått av som følge av blant annet sykdom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I konkurransereglene skal det angivelig også finnes en formulering som gjør det mulig å sette regelen til side ved særskilte omstendigheter.

Ingen av de norske løperne havnet utenfor tidsgrensen på 10-kilometeren i Toblach søndag.

I kvinnerennet var det kun to løpere som uten FIS-grepet ville røket ut av Tour de Ski. Disse får nå også fortsette konkurransen. Blant kvinnene var for øvrig tidsgrensen 18 prosent påslag på vinnertiden.

Jaktstarter over 20 kilometer står på programmet i Toblach 1. nyttårsdag. Der er det besluttet at løperne som ligger tre minutter og 15 sekunder eller mer bak teten starter samtidig i en såkalt bølgestart.