Episoden skjedde under lørdagens verdenscupritt i sykkelcross i Hulst, skriver Cyclingnews.

Det er Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) som har valgt å sanksjonere mot van der Poel. Nederlenderen, som sykler for Alpecin-Deceunick, vant rittet med klar margin.

Etter målgang sa verdensmesteren at handlingene hans under løpet var et svar på behandlingen han fikk av en gruppe tilskuere.

– Det skjedde selv under oppvarmingen. Jeg har fått nok av denne pipingen, sa han ifølge Cyclingnews.

Nederlenderen ble videre spurt om han angre på handlingene sine.

– På et tidspunkt er grensen nådd, selv for meg, svarte van der Poel.

Boten han ble ilagt var på 250 sveitserfranc, tilsvarende rundt 3000 kroner.