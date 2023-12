Finnen gikk et kjemperenn og dro i tilegg fordel av at det begynte å snø utover i rennet. Dermed ble forholdene verre for de sist startende.

Erik Valnes og Harald Østberg Amundsen sørget for at det ble to nordmenn på seierspallen, men kunne ikke tukte den finske kjempesmellen.

Valnes var slått med 16,2 ekunder og leder nå Tour de Ski. Amundsen, som også har fått en kjempestart på touren, var slått med ytterligere ett sekund av Hyvärinen.

– Det er artig med Perttu Hyvärinen. Han er 32 år og har aldri vært på seierspallen. Så banker han til med sin første verdenscupseier. Han har holdt på så lenge og må være en av løperne her med flest verdenscupstarter, sa Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Brøt seiersrekke

Kun én gang tidligere har veteranen vært topp fem i verdenscup. Det var nettopp på en 10 kilometer i klassisk stil i Falun tidligere i år.

Hyvärinen brøt også den norske seiersrekken i distanserenn i verdenscupen på 25 triumfer. Golberg tror han fikk låne skiene til syke Iivo Niskanen.

– Jeg tipper han hadde gode ski. Det er nok bittert for Iivo å sitte hjemme og se at skiene hans vinner i dag. Smørebiten er et ekstra krydder til langrennssporten når det ikke bare er vi som har best ski. Det skal vi omfavne, sa Golberg.

Tidligere søndag fikk Kerttu Niskanen til topps på kvinnenes 10 kilometer i Toblach. Alt tyder på at de finske smørerne traff godt med sine valg søndag.

Med til historien hører det også at det begynte å snø underveis i rennet. Det skapte verre forhold for de sendt startende.

Martin Løwstrøm Nyenget ble tredje best av de norske løperne. Han var slått med 45,8 sekunder av den finske vinneren. Det holdt til åttendeplass.

Rådvill Golberg

Tour de Ski-debutantene Jan Thomas Jenssen fulgte på 17.-plass, mens Pål Golberg ble nummer 20.

– Jeg synes det føltes greit. Jeg blir litt et spørsmålstegn, sa en litt rådvill Golberg til Viaplay.

En annen Tour-debutant, Henrik Dønnestad, lyktes ikke i det hele tatt i Toblach. Han tapte tid til de beste hele veien og endte langt bak løperne i teten.

– En skikkelig drittdag, sa telemarkingen til NTB.

En svak dag ble det også for Dirik Tønseth og Håvard Solås Taugbøl. De var slått med rundt halvannet og to minutt er av Hyvärinen. Matz William Jenssen og Ansgar Evensen var slått med ytterligere et drøyt minutt.