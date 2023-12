Søndag ble hun den beste norske på 6.-plass på den 2. etappen av den 18. utgaven av Tour de Ski. Finlands Kerttu Niskanen vant etappen.

– Jeg synes det er greit for min del. Det ble litt for mye lettparti sammenhengende, og det sliter jeg med. Dette er en løype som jeg gruer meg til å klassisk i, men samtidig må jeg ta med meg at jeg er nærmere enn i Trondheim.

– Hva tenker du om den norske laginnsatsen?

– Ting snur og ting skjer. Det er bare positivt. Vi så på gutta i går. Det blir fort klaging i mediene om den beste norske er nummer fire. Det skjønner jeg ingenting av når de er så suverene ellers. Jeg synes det er litt latterlig å klage over en 4.-plass. Jeg tenker at det er bra for sporten at det er så mange nasjoner i toppen. Plutselig snur det. Nå har svenskene dominert det som er, og i dag er de under pari. Men jeg vet at de kommer til å gå fort igjen, sa Weng om den norske og svenske innsatsen.

God fart

Finske Niskanen hadde god fart gjennom hele klassiskløpet i italienske Toblach og med en knallavslutning sikret hun seieren med god margin. Hun slo tyske Victoria Carl med 6,7 sekunder, mens amerikanske Jessie Diggins ble nummer tre. Det ble amerikansk også på 4.-plass ved Rosie Brennan. Katharina Hennig sikret 5.-plass til Tyskland.

Med søndagens pallplass tok Diggins også over sammenlagtledelsen i touren og går først ut på jaktstarten over 20 kilometer mandag. Det skiller sju sekunder ned til Carl.

Heidi Weng var 40,8 sekunder bak Niskanen i mål. Det holdt til sjetteplass.

– Jeg synes egentlig det var greit. Jeg kjenner at jeg har ett tempo, men følte meg mer på hugget i dag enn i Trondheim. Det er positivt, sa Weng til Viaplay.

Advarsel

Astrid Øyre Slind endte på 8.-plass, mens Anne Kjersti Kalvå (17.-plass), Margrethe Bergane (18) og Lotta Udnes Weng (20) ikke fikk det helt til å stemme.

– Jeg er ikke fornøyd med eget løp, for jeg følte at kroppen var seig. I dag hadde jeg ambisjoner om å være lenger oppe, og det var jeg ikke. Jeg var langt unna, og jeg slakter egentlig min egen prestasjon. Men jeg og Weng har planer om å gå styggfort i morgen, sa Slind til NTB om den 20 kilometer lange jaktstarten i fri teknikk 1. nyttårsdag.

Lotta Udnes Weng fikk dessuten en advarsel for skøyting.

– Jeg har en tendens til å gjøre dumme ting, sa hun etter løpet.

Lotta Udnes Weng under 10 km klassisk for kvinner i Toblach. Foto: Terje Pedersen / NTB

Svahn nummer ni

Kristin Austgulen Fosnæs, Silje Theodorsen og Mathilde Myhrvold endte langt bak.

Linn Svahn vant fredagens sprint. Da ble Kristine Stavås Skistad nummer tre bak Jonna Sundling. Svahn ble beste svenske på niendeplass, 52,3 sekunder bak Niskanen.

Mandag er den nevnte jaktstarten, mens det er konkurranser i Davos 3. og 4. januar. Touren avsluttes i Val di Fiemme noen dager senere.

Frida Karlsson vant Tour de Ski i fjor. Siste norske vinner var Therese Johaug i 2019/20-sesongen.