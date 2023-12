Kalvå selv var så skuffet at hun nærmest rømte gråtkvalt ut av stadion. To dager senere gikk turen til Livigno og treningsleir i høyden.

Der har det ifølge landslagstrener Stig Rune Kveen gått bedre dag for dag.

Lørdag var Kalvå tilbake med startnummer på brystet, og i Toblach tok hun seg til semifinalen i skøytesprinten på åpningsetappen av årets Tour de Ski.

– Dette kjentes greit ut. Kroppen svarte, sa Kalvå til NTB og Adresseavisen.

Rolig

Kalvå måtte naturligvis fortelle om de siste ukene etter at hun forsvant ut av Granåsen og neste sesongs VM-løyper. Hun droppet det siste rennet der helt.

– Jeg stakk ned til Livigno og har ligget der og trent rolig. Jeg har samlet overskudd og prøvd å lade batteriene og komme meg til start her med god energi. Det føler jeg at jeg har klart. Jeg føler meg opplagt og giret på å gå skirenn. Det tror jeg er et godt utgangspunkt, og så får vi se hvordan kroppen svarer ut over, sa Kalvå.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hva har du konkludert med etter Trondheim?

– Jeg tror at jeg bare hadde tappet batteriet mer og mer over tid, og så ble det flatt der. Jeg hadde et ønske om at det skulle gå bra på hjemmebane, det skulle være et høydepunkt i sesongen. Men med den følelsen jeg hadde den dagen, så ble det veldig skuffende. Det var bare en ting å gjøre, og det var å restarte.

Se video: Plutselig kommer bjørnen

Kjipt

31-åringen fra Lundamo setter rene ord på hva hun opplevde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg krasjlandet skikkelig den dagen, og jeg var lei meg, frustrert og litt motløs. Men vi satte oss ned trenerne og la en plan sammen for jula og hadde god tro på det. Jeg har gjort alt jeg kan for å få den beste utgaven av meg selv på start i Tour de Ski.

– Er det slik at du stilte litt ekstra spent til start her etter det som skjedde i Trondheim?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ja! Selvfølgelig. Og så har jeg vært i høyden og ikke hatt muligheten til å teste kroppen noen ting. Jeg har gått korte skiturer og har hatt et par korte i3-økter der du så vidt puster. Jeg er veldig spent, men jeg synes det føles greit ut, og så blir det på distanse vi ser hvordan kroppen egentlig er, sa hun.

I dag står det 10 kilometer klassisk på programmet på den andre etappen av sesongens Tour de Ski, den 18. utgaven i rekken.