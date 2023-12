Juventus beseiret Mourinho – knappet innpå serieleder Inter

Inter måtte nøye seg med 1-1 borte mot Genoa fredag. Det ga Juventus muligheten til å redusere serielederens forsprang til kun to poeng.

Den sjansen grep Torino-klubben begjærlig hjemme mot Jose Mourinhos Roma. Franske Adrien Rabiot scoret kampens eneste mål da han ble frispilt til venstre i feltet og fant plass til ballen mellom stolpen og Romas portugisiske keeper Rui Patrício.

Seieren betyr at Juventus for alvor kjenner lukten av et nytt ligagull på vei inn i det nye året.

Tredjeplasserte Milan er på sin side ytterligere sju poeng på etterskudd, til tross for at det ble 1-0-seier mot Kristian Thorstvedt og Sassuolo lørdag. Thorstvedt startet kampen for gjestene, men ble byttet ut rett før full tid.

Marcus Holmgren Pedersen spilte hele kampen for Sassuolo.

Amerikanske Christian Pulisic scoret kampens eneste mål i annen omgang.