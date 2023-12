Midtbanestjernen Rodri scoret for hjemmelaget etter et kvarters spill i første omgang. Spanjolen gjorde ingen feil da han fikk muligheten til å avslutte mot lengste hjørne fra god posisjon.

Det ble omgangens eneste scoring, til tross for at City hadde et voldsomt overtak i ballinnehav. Etter pause fortsatte de lyseblå å presse gjestene fra Sheffield tilbake på banen.

Etter kun sju minutters spill i annen omgang ble Oscar Bobb sendt på banen for Jack Grealish. Nordmannen, som er nominert til prisen for årets gjennombrudd på Idrettsgallaen i januar, markerte seg raskt.

Kvarteret var spilt etter pause da Bobb vartet opp med en strålende pasning til Phil Foden. Han fant igjen Julian Alvarez foran mål, som kunne trille ballen i nettet til 2-0.

Frysninger

– Jeg får frysninger av pasningen til Bobb. Tenk at vi har en sånn spiller i Norge, sa Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en tillitserklæring for Oscar Bobb å være førstemann som byttes inn i en kamp som langt fra er avgjort, sa samme mann litt tidligere.

Bobb gjorde et særdeles friskt innhopp og var nær å komme til store målsjanser mot et Sheffield United-mannskap som etter hvert virket mer og mer resignert. Den første scoringen i Premier League må han imidlertid vente på.

Nordmannen har fått sjansen som innbytter i seks Premier League-kamper denne sesongen.

Seieren betyr at Manchester City kun er to poeng bak ligaleder Liverpool. Lagene har like mange spilte kamper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette var kattens lek med musa. De klatrer opp i ryggen på Liverpool på årets nest siste dag, og de gjør det på en overbevisende måte, oppsummerte Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

Haaland på tribunen

Sheffield United, som nylig hentet tilbake Chris Wilder som trener, ligger sist på tabellen med ni poeng. Sju poeng skiller opp til Everton på trygg grunn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Erling Braut Haaland var heller ikke lørdag med i City-troppen. TV-kameraene fanget opp nordmannen på tribunen bak City-benken.

Jærbuen har slitt med en belastningsskade i foten den siste tiden og har mistet fem kamper. Han var ikke en del av City-laget som vant klubb-VM nylig.

Manager Guardiola har tidligere sagt at han håper Haaland kan være tilbake og klarert for spill i januar. Han har samtidig vært sparsom med detaljer rundt nordmannens situasjon.