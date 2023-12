Dermed avsluttet den norske midtbanestjernen året på en særdeles tung måte med klubblaget.

Berge hadde allerede gult kort da han i begynnelsen av annen omgang mistet ballen etter et innkast og tok tak i Villa-profilen Douglas Luiz. Det kostet ham et nytt gult kort.

Berge protesterte ikke på avgjørelsen, men ruslet slukøret av banen.

Aston Villa ledet kampen 2-1 da Berge ble utvist.

Like før halvtimen spilt bredsidet Leon Bailey inn 1-0, før Zeki Amdouni utlignet for Burnley like etterpå. Moussa Diaby sendte hjemmelaget tilbake i føringen like før hvilen etter dagens andre målgivende pasning fra Ollie Watkins.

Aston Villa har imponert stort så langt denne sesongen. Klubben er helt oppe på andreplass på tabellen hvis resultatet står seg.

Burnley er på sin side nest sist.