Christiansen slo Niemann i lynsjakk-VM: – Total knusing

Christiansen imponerte stort i de første partiene fredag, men røk etter hvert på flere tap. Han avsluttet åpningsdagen med 6,5 poeng.

Lørdag var han tilbake i form og tok seg av Niemann i første parti og spilte seg opp til 7,5 poeng.

– Total knusing. Minner meg litt om de partiene der jeg knuste de andre i eliten her i går. Før VM hadde jeg forberedt en spesialåpning for lyn. Den fikk jeg brukt i dag. Funket greit det, sa Christiansen med et glimt i øyet etter partiet.

Niemann har vært mye omtalt etter at Magnus Carlsen anklagde ham for juks etter et parti høsten 2022. Amerikaneren saksøkte etter hvert Carlsen for ærekrenkelser, men i august ble det kjent at konflikten var løst.

Lørdag var første gang en nordmann har møtt Niemann i en fysisk turnering etter konflikten.

– Det har vært mye greier rundt ham den siste tiden. Det er spesielt, sa Christiansen til NRK før møtet med amerikaneren.

– Det er veldig mange som vet hva jeg tenker om ham og det han har holdt på med, men uansett så vet jeg at hvis jeg ikke hadde møtt opp eller noe sånt, så hadde det fått store konsekvenser, fortsatte 25-åringen.

Det skal spilles totalt ni partier lørdag.