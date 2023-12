Norsk 25-åring pangstartet i lynsjakk-VM: – Barneskirenn!

25 år gamle Christiansen var ikke fornøyd med egen innsats i hurtigsjakk-VM, men fredag fikk han en pangstart med enda mindre betenkningstid.

Etter tre strake triumfer innledningsvis ble den sterke inderen Gukesh beseiret i parti nummer fire. Etterpå smilte vestfoldingen nesten rundt.

– Barneskirenn, lo Christiansen til NRK.

Frasen er Petter Northug kjent som opphavsmannen til.

– Det var nok ikke mange som regnet med at jeg skulle ta fire av fire. Noen tenker nok at jeg kan gjøre det bra, i og med at jeg er ganske god i lynsjakk, men nå slår jeg alle mine egne forventninger i tillegg, sa Christiansen.

– Dette er det sykeste. Jeg har fått knallhard motstand. Jeg trodde helt ærlig at det ikke skulle gå lenger nå, for jeg spilte mot Gukesh, og han er helt ekstrem. Men jeg smadret han også! Han så ut som meg i hurtigsjakken, fortsatte han.

Etter fire runder har Christiansen halvpoenget mer enn Magnus Carlsen.

– Det hadde vært morsomt å møte ham, men da må han begynne å ta mer poeng. Skjerpings, gliste Christiansen.