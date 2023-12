Kort tid etter at første del av hurtigsjakk-VM var over mandag, rykket Nepomnjasjtsjij ut med en melding i sosiale medier. Den handler om Magnus Carlsen, men rettes i første rekke mot Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) og de lokale arrangørene.

«Kjære Fide og arrangører av mesterskapet! Som kjent er alle dyr like, men noen er mer like enn andre. Er det rettferdig å gi Magnus Carlsen en personlig lounge hvor han kan hvile og forberede seg til partiene ved hjelp av en bærbar datamaskin, mens ingen andre har en slik mulighet?», skriver Nepomnjasjtsjij.

Utspillet har fått mye oppmerksomhet. I kommentarfeltet har mange uttrykt sin mening om saken. Blant dem er en annen sjakkstjerne, Fabiano Caruana.

«Kan ikke understrekes nok at alle burde spille under samme forhold», skriver amerikaneren.

«Fordi vi elsker drama»

Også franskmannen Maxim Vachier-Lagrave kom på banen.

«Fordi vi elsker drama, og jeg mener også at alle spillerne bør ha like spillevilkår. Den personlige loungen er ikke problemet her, men den enkle tilgangen til en datamaskin mellom spillene er en alvorlig ulikhet», skriver han på X.

Det siste avvises fra Carlsen-leiren. Til TV 2 opplyser pappa Henrik Carlsen at sønnen ikke har tilgang på datamaskin mellom partiene.

Andre i kommentarfeltet under Nepomnjasjtsjis innlegg peker på at programmet under hurtigsjakk-dagene er så tett at Carlsen knapt rekker å ha noen nytte av den omtalte loungen.

Det gjøres også et poeng av at oppsettet for den neste runden kommer så tett opp til spillstart at Carlsen neppe vil rekke å bruke en eventuell datamaskin til å forberede seg på den kommende motstanderen uansett.

Kjent kritikk

Det er ikke første gang at Carlsens tilgang på egen lounge blir et tema i forbindelse med VM i hurtig- og lynsjakk. Slik har det også vært under tidligere utgaver. Da har det vært pekt på at oppmerksomheten rundt nordmannen er svært stor, og at det forsvarer de ekstra godene.

Carlsen er tittelforsvarer både i hurtigsjakk og lynsjakk i Usbekistan. Tirsdag innledet han hurtigsjakk-delen kruttsterkt med fire og et halvt poeng av fem mulige. Det gir ledelse foran dag to.

Nepomnjasjtsjij har på sin side tre poeng etter de første fem partiene.