Milliardæren og hans selskap Ineos har framforhandlet en avtale om å kjøpe 25 prosent eierandel i United. I et brev til supporterne skriver Ratcliffe at han tar ansvaret for å bringe klubben tilbake til toppen «meget seriøst».

Ratcliffe melder videre at ny suksess på banen «vil kreve tid og tålmodighet».

«Jeg ønsker å skrive til dere som følge av fansens kritikk rundt fremtiden til Manchester United, da vi anerkjenner vårt ansvar som forvaltere av klubben på deres vegne,» skriver milliardæren.

«Jeg tror vi kan bringe sportslig suksess på banen for å komplettere den kommersielle suksessen klubben har hatt. Det vil kreve tid og tålmodighet, samtidig som vi må utøve tøffhet og det høyeste nivået av profesjonell ledelse», legger Ratcliffe til.

Ambisiøs

Den nye eieren er klar på at han deler fansen utgangspunkt.

«Dere er ambisiøse med hensyn til Manchester United, og det er vi også. Det er ingen garantier i idretten, og endring vil uunngåelig ta tid, men vi er inne i dette på lang sikt, og sammen ønsker vi å bidra til å løfte Manchester United tilbake til der klubben hører hjemme, helt i toppen av engelsk, europeisk og internasjonal fotball», skriver han.

Premier League må godkjenne Ratcliffes oppkjøp i United. Det er ventet at dette vil ta mellom fire og seks uker.

Det er over et år siden prosessen rundt et delvis salg av klubben kom i gang.

16 milliarder

Aksjeposten Radcliffe kjøper via sitt selskap Ineos Group vil koste rundt 16 milliarder kroner.

Ratcliffe vil få en svært sentral rolle rundt sportslige beslutninger i United. Han skal i årene som kommer investere store beløp i klubben. Det er snakk om over tre milliarder kroner.

Manchester United har vært majoritetseid av den amerikanske Glazer-familien siden 2005. De har siden starten vært svært upopulære blant fansen.

Manchester United sliter sportslig og ligger helt nede på 8.-plassen i Premier League.