Nordmannen står med 4,5 poeng etter de første fem partiene, et resultat som historisk sett har gitt gulljubel i Carlsen-leiren.

Fire ganger tidligere har Carlsen hatt fire eller flere poeng etter fem partier i hurtigsjakk-VM, og alle gangene har han stukket av med totalseieren. Det skjedde både i 2014 (4 poeng), 2015 (4), 2019 (4) og 2022 (4,5).

– Spillet er litt så som så, men scoren er kjempebra. Jeg er selvfølgelig kjempefornøyd med det, sa Carlsen til NRK etter første dag.

Foruten fire VM-titler i hurtigsjakk står Carlsen med fem VM-triumfer i langsjakk og seks i lynsjakk. I romjulen går det norske sjakkgeniet dermed for gull nummer 16 og 17 (hurtig- og lynsjakk).

Svak start

Tirsdag lugget det litt for Carlsen i starten, og han måtte nøye seg med remis mot Nikita Petrov, en russer med sjakkrating på 2509 som representerer Montenegro. Det skjedde i et parti der nordmannen spilte svakt i starten med de hvite brikkene, men klarte å sette motstanderen under tidspress etter hvert.

– Jeg spilte fryktelig dårlig i åpningen, først og fremst. Etter det står jeg dårligst, men så kommer jeg meg gradvis inn i partiet. Jeg så likevel ikke at jeg hadde noen sjanser (for seier), sa Carlsen til NRK.

I annet parti møtte han russeren Denis Khismatullin, som valgte en defensiv strategi mot Carlsens svarte brikker og tilsynelatende satset på remis. Det holdt en stund, men mot slutten fikk Khismatullin alvorlig tidsnød. Det førte til flere feil, og Carlsen spurtet til triumf med svart.

Tidssurr

Carlsen overkjørte Tigran Petrosian med hvite brikker i tredje parti etter å ha vært i småtrøbbel underveis. Nordmannen kom for sent til partiet og tapte nær to minutter, men det preget ham ikke ved sjakkbrettet.

Også en rekke andre spillere kom for sent til tredje parti, og det var åpenbart at flere av dem ikke hadde fått informasjon om hvem de skulle møte. Det kan bety at kommunikasjonen med VM-arrangøren var for dårlig.

– Det er jeg som skal passe på det, men jeg fikk ikke noen info i det hele tatt om når runden startet, forklarte Carlsen.

Radet opp seirer

Etter seieren over Petrosian fortsatte Carlsen storspillet med svart mot iraneren Parham Maghsoodloo. Han presset iraneren til å gjøre feil underveis og fikk relativt tidlig en klar fordel.

Partiet skulle likevel bli svært dramatisk. En kjempetabbe av Carlsen med tårnet i det 35. trekket gjorde at han gikk fra en stor ledelse til nesten like stilling. Han holdt imidlertid hodet kaldt, og en blemme av Maghsoodloo etter 76 trekk, som satte iranerens hest på spill, førte til at nordmannen kunne ro seieren i land.

Maghsoodloo forsøkte riktignok å kreve remis som følge av at det var spilt 50 trekk uten at en brikke var slått. Kravet ble avvist av dommerne.

– Jeg trodde det var godt under, men hadde ingen anelse. Det ble litt humor på slutten, og det er helt greit at han krever det. Jeg tar med meg seieren, sa Carlsen om situasjonen.

Slo amerikansk overraskelse

I femte parti ble Carlsen satt opp mot mannen som var den eneste med full pott etter fire partier, Timur Gareyev fra USA. Der var det en offensiv nordmann som tidlig skaffet seg en liten fordel på brettet.

Carlsen demonstrerte klassesjakk og avfeide Gareyevs forsøk på å angripe med bøndene. Etter 20 trekk viste sjakkcomputeren som følger partiet, en fordel på 1,7 bønder til nordmannen.

Den fordelen fortsatte å øke utover i partiet, og etter 36 trekk måtte Gareyev gi opp. Dermed overtok Carlsen teten i mesterskapet.