Nesten hver femte svenske OL-deltaker lever for mindre penger enn landets fattigdomsgrense.

Det viser en rapport fra Den svenske olympiske komité (SOK).

16 prosent av idrettsutøverne har så lite penger tilgjengelig at de faktisk ikke når grensen som Sverige har satt for at landets borgere skal opprettholde et godt liv.

I 2023 er grensen 5717 svenske kroner, tilsvarende 5801 norske kroner etter at utgifter til bolig og medisiner er betalt.

Det er seileren Anton Dahlberg som står bak undersøkelsen. Ved siden av sin aktive karriere er han ansatt som prosjektleder i SOK.

– Jeg ble overrasket over hvordan det så ut. At det er så mange som har det så vanskelig, sier Dahlberg til TT.

– Men det er det som er så kult, ingen klager, alle er takknemlige for å holde på med det de brenner for. Det er hjerte som driver det, fortsetter han.

Uten økonomisk støtte fra SOK vil hele 44 prosent av svenske OL-utøvere regnes under Sveriges fattigdomsgrense, viser studien.

– Men det er klart at vi jobber med veldig små ressurser, og man er ganske sårbar, sier seileren.

Ifølge rapporten er en av farene ved lavinntektsgrunnlaget at svenske idrettsutøvere kan vurdere å avslutte en ellers lovende karriere innen idrett.

SOK skriver at de svenske støtteordningene til idrettsutøvere er langt mindre enn for eksempel de danske og norske.

Alle utøvere som har vært med i SOKs støtteprogram fra 2019–2021 har deltatt i studien.