Bekreftet: Ratcliffe kjøper 25 prosent av Manchester United-aksjene

Det ble bekreftet av partene søndag. United la ut en melding på sin hjemmeside.

Det gjenstår å få en godkjennelse for aksjekjøpet blant annet fra Premier League, men det skal være regnet som en formalitet.

Det er over et år siden prosessen rundt et delvis salg av klubben kom i gang.

Aksjeposten Radcliffe kjøper via sitt selskap Ineos Group, vil koste cirka 16 milliarder kroner.

Ratcliffe vil få en svært sentral rolle rundt sportslige beslutninger i United. Det kommer også fram i pressemeldingen.

Der framgår det også at Ratcliffe i årene som kommer skal investere store beløp i Manchester United.

Manchester United har vært majoritetseid av den amerikanske Glazer-familien siden 2005. De har siden starten vært svært upopulære blant fansen.

Manchester United sliter sportslig og ligger helt nede på 8.-plassen i Premier League.