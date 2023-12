Bortekrise for Chelsea – 1-2-tap mot Wolverhampton

Mario Lemina headet inn 1-0 på en corner ganske tidlig i andre omgang. Vertene var piggest etter pause.

Wolves la på til 2-0 noe inn i tilleggstiden. Innbytteren Matt Doherty hadde bare vært på banen noen få minutter før han økte ledelsen for hjemmelaget.

Chelsea reduserte ikke lenge etter ved Christopher Nkunku.

– Jeg vil takke for støtten fra publikum. Den var fantastisk, sa Lemina til BBC.

Chelsea burde ledet etter 1.-omgangen. Blant annet ga Raheem Sterling bort en scoring da han avsluttet selv i stedet for å legge ballen til rette for en lagkamerat plassert for åpent mål.

Sterling pådro seg senere i kampen et gult kort. Det gjør at han er suspendert i neste serierunde.

Wolves-midtstopper Craig Dawson fullførte ikke kampen, og det er fryktet at han pådro seg en skade som setter ham utenfor en lengre periode.

Chelsea gikk på sitt fjerde bortetap på rad i Premier League. Newcastle, Manchester United og Everton slo London-laget før Wolves også lyktes.

Chelsea, nå 18 poeng bak serieleder Arsenal, får besøk av Crystal Palace tredje juledag. Samme kveld spiller Wolves borte mot Brentford.