Preget Luton-sjef etter kapteinens hjertestans: – Vanskelig å sette ord på alle følelsene mine

Lockyer har to ganger falt om på banen i 2023. I opprykksfinalen i mai var det atrieflimmer som satte ham ut av spill, mens han mot Bournemouth sist helg falt om med hjertestans.

Lockyer fikk raskt legehjelp på banen og fikk onsdag reise hjem fra sykehuset. På pressekonferansen foran Lutons kamp mot Newcastle lørdag, snakket manager Edwards både om uken og året som har gått.

– Det er vanskelig for meg å sette ord på alle følelsene mine. Jeg kjente at noe var annerledes denne gangen sammenlignet med i mai. Da handlet det om å la legene gjøre jobben sin. Og apropos legene; For en fantastisk jobb de gjorde. De reddet ham og gjorde alt dette mens folk så på. De er helter, sa Edwards.

Han vet ikke hvordan fremtiden ser ut for Lockyer.

– I mai var det atrieflimmer, mens det var hjertestans denne gangen. Det er for tidlig å si hvorfor det skjedde og hva som vil skje framover.

Edwards sier videre at Lockyer nå blir tatt godt hånd om på hjemmebane.

– Faren hans forteller at han er sliten. Han har selvfølgelig vært gjennom mye, men han blir godt tatt vare på.

Luton tar imot Newcastle på Kenilworth Road lørdag klokken 16.00.

– Vi skal kjempe for «Locks», avsluttet Edwards.