Langrenn: Derfor gjør hun ikke som alle andre

22-åringen fra Konnerud er en sjelden i skimiljøet. Solbriller på langrennsløpere er blitt like vanlig som ski og staver, og løperne er som oftest ikke uvillig til å vise dem fram heller.

De fleste bruker også lue og pannebånd. Men ikke Bergane. Hun gjør det bare hvis hun må.

– Jeg går vanligvis med lue eller pannebånd, men i dag var det varmt. Jeg var egentlig litt overrasket over at flere ikke gikk uten. Jeg bruker aldri pannebånd om det er plussgrader. Jeg blir så fryktelig varmt. Jeg ble helt kokt i hodet i dag og jeg, sier Bergane til NTB.

– Og briller har vi nesten aldri sett deg med?

– Jeg er ikke veldig glad i gå med briller, bare om det snør mye eller er veldig mye sol. Det går jeg vanligvis ikke med.

– Har du alltid gjort det slik?

– Jeg har aldri pleid å gjøre det med mindre det er veldig nødvendig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Er det ekkelt å gå med briller?

– Jeg synes at jeg ser bedre uten solbriller enn med. Sånn som i dag går det bedre uten. Men det er sant som du sier at de aller fleste går med briller. Det er ikke noe jeg har tenkt så mye på. Det er ikke så mange som har spurt meg om hvorfor jeg ikke gjør det heller.

Bergane var uheldig med et skibytte under lørdagens skiathlon under prøve-VM og tapte sikkert halvannet minutt fordi en hard binding ikke ville bli med på notene. Til slutt ble hun nummer 27.

Søndag ble hun nummer ti på 10-kilometeren i klassisk.