Andreas Georgson ansatt som hovedtrener for Lillestrøm

Svensken blir presentert på en pressekonferanse på Åråsen torsdag. Han har undertegnet en treårskontrakt med LSK.

Georgson jobbet sist som teknisk trener i Southampton. Han har tidligere vært midlertidig trener i Malmö og assistent i Arsenal og Brentford.

– Jeg kjenner på både stolthet, spenning og glede, og jeg ser fram til å ta fatt på jobben. Jeg liker klubbens identitet og kulturen som er her, sier Georgson, som blant andre forhørte seg med sin tidligere kollega i Malmö FF, Uwe Rösler, før han takket ja til jobben.

Han får jobben etter at Eirik Bakke ledet laget siste halvdel av sesongen. I sommer gjorde Geir Bakke sjokkovergang til Vålerenga, og siden har kanarifuglene vært på jakt etter sin neste hovedtrener.

– Vi har hatt en lang og grundig prosess der vi har vært klare på hvilken type trener vi har ønsket oss. Vi er veldig glade for at vi nå har fått på plass Andreas. Han er en faglig sterk og sulten trener som passer inn i vår profil, og han vil videreutvikle det som har vært skapt her de siste årene, sier LSKs styreleder Morten Kokkim.