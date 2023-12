Klæbo om klimaaktivister: – Synd at de skal ødelegge

Det skjer oftere og oftere at klimaaktivister forsøker å få oppmerksomhet under idrettsarrangement. Det har skjedd i verdenscupen i langrenn før, og det har også skjedd i sykkelritt, og tidligere denne sesongen reagerte Henrik Kristoffersen og Sebastian Foss Solevåg voldsomt da aksjonistene dukket opp i alpinbakken og sørget for at utøvere måtte vente på toppen.

Lørdag så vi igjen TV-bilder der aksjonister hadde lenket seg sammen og måtte fjernes. Noen av dem måtte bæres bort.

Klæbo selv fikk det ikke med seg. Andre utøvere reagerte langt hardere enn Klæbo.

– Nei, jeg fikk det ikke med. Jeg startet som nummer 14 ganske langt bak, og jeg måtte bare finne meg en plass i feltet. Jeg skimtet bare at det var noe som skjedde. Det var ikke mye jeg fikk med meg.

27-åringen fra Byåsen ble fortalt om hendelsene i etterkant.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er kjedelig at de skal få fram sitt eget budskap ved å ødelegge for andre. Det er kjipt. For vår del vil vi bare gå fort på ski og ha konkurranser som er fair. Jeg regner at med at det ble gjort en god jobb der ute, og det ødela ingenting for skirennet. Det er vi glade for.

– Stopp oljeletingen er budskapet. Hvilke tanker har du rundt det?

– De har et budskap som de står for og som er en viktig greie. Klima og miljø er noe vi alle må ta på alvor, og så må vi sammen finne ut hvordan vi skal løse det.