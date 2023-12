Malmö FF skriver på eget nettsted at klubben er i sorg over Larssons bortgang. Han spilte for klubben i to perioder på 1960- og 70-tallet, og i alt ble det 546 kamper og 289 mål for det sørsvenske laget.

Larsson var også en sentral landslagsspiller, og han representerte Sverige i tre ulike verdensmesterskap. Han spilte 70 landskamper og scoret 17 mål i gult og blått, fire av dem mot Norge.

Larsson spilte både på midtbanen og som spiss. Han var proff i Stuttgart i tre år på slutten av 1960-tallet, før han vendte tilbake til Malmö og spilte ytterligere ti år. Han vant Allsvenskan seks ganger og tok fire svenske cupgull. Han var også den første spilleren som vant Guldbollen (årets spiller) to ganger.

Mange vurderer Bosse Larsson som Malmös beste spiller gjennom tidene.