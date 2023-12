Mye hodebry for landslagstreneren for Tour de Ski: – Jeg skjønner at spørsmålet kommer

Tirsdag blir uttaket til årets langrennsfest i Italia og Sveits offentliggjort. Der er det en rekke navn som er uaktuelle.

Trioen Helene Marie Fossesholm, Ingvild Flugstad Østberg og fjorårets verdenscupvinner Tiril Udnes Weng har ikke gått et eneste skirenn så langt i sesongen.

I tillegg sliter Anne Kjersti Kalvå. Hun brøt lørdagens skiathlon i verdenscupen i Granåsen, og hun trakk seg fra søndagens 10-kilometer samme sted.

Et par andre landslagsutøvere har også vært helt ute av form. Heldigvis for landslagsledelsen er det en mesterskapsfri sesong.

– Det er mange utøvere ute av drift. Det er mange med trøbbel. Hvorfor er det slik?

– Det er klart at det er mange vi savner, og det er dumt at gultrøya som tok flest poeng sist år ikke har gått et eneste skirenn i år. Men til sjuende og sist er det slik at helsen blir det viktigste, og det er den vi må ta vare på. Vi må nytte oss av dem vi har til rådighet, og det er blant annet noen unge, spennende utøvere som får prøve seg i verdenscupen. Vi må bare gå videre, sier Svarstad til NTB og Adresseavisen etter søndagens 10 kilometer i Granåsen i Trondheim.

Der ble Astrid Øyre Slind beste norske på 6.-plass. Veteranen er ikke på landslaget.

Svak oppfølging?

– Når det er så mange som trøbler, er oppfølgingen fra landslaget god nok?

– Jeg skjønner at det spørsmålet kommer. Jeg skal ikke si at alt blir gjort til punkt og prikke til enhver tid og hele døgnet. Men samtidig opplever jeg at vi har en god og åpen dialog med utøverne, og vi gjør det beste ut av enhver situasjon, fortsetter Svarstad.

Svarstad har foreløpig ikke konkludert med hva som ikke har fungert så langt i sesongen.

– Det er noen ting som er vanskelig å styre. For eksempel at Anne Kjersti ble syk inn i sesongstarten, og at vi fikk et par covidtilfeller på sentrale utøvere. Det er klart at det er kjedelig. Det er mulig at vi kanskje kunne ha unngått noe av dette, men faktum er at de er ute akkurat nå, og vi får håpe for Anne Kjerstis og Tirils del at de snart er konkurransedyktige, sier Svarstad.

Han minner om at det bare er én uke siden at Anne Kjersti Kalvå ble nummer sju i et verdenscuprenn, og han tror ikke at hun skal være så langt unna god form.

– Har utøverne blitt for ivrige i høst? Har det gått litt over stokk og stein?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men det er klart at toppidrett er slik at om du skal stå her på pallen i dag, så må du leve veldig nær kanten. Men jeg kan ikke stå her å si at det er gått over stokk og stein.

Viktige uker

De neste ukene blir viktige for mange av landslagets utøvere. Da skal de hente seg inn og trene opp mot kommende renn. Ikke minst Tour de Ski for enkelte av dem. Spørsmålet er hvordan den troppen blir seende ut.

– Det blir en veldig spennende sammensetning. Det er noen som har gått der før og har store ambisjoner, og så kommer vi sikkert til å ha noen debutanter også som kommer til å se at det blir en artig og slitsom prøvelse.

– Kan det bli vanskelig å fylle opp laget slik stoda er?

– Nei, det skal vi klare. Vi kan dra noe konstruktivt ut av at noen av de største profilene er ute, da er det andre som får erfaringer på verdenscupnivå. For meg er det viktig at vi tar med utøvere selv om de ikke nødvendigvis er pallkandidater.

– Laget blir fylt opp med de nest beste?

– Ja. Jeg tar ut de beste vi har til rådighet.

– Tiril Udnes Weng skal til høyden på treningsleir i jula, men hun går kanskje ikke touren for det?

– Vi må tenke oss veldig nøye om. Tour de Ski er så mye mer enn en verdenscuphelg.