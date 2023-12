Real Madrid-profil pådro seg alvorlig kneskade – mister trolig EM

31-åringen haltet tidlig av banen i søndagens kamp mot Alexander Sørloth og Villarreal. I etterkant opplyste Real Madrid at han hadde pådratt seg et avrevet korsbånd. Slike skader tar ofte opp til ett år å komme tilbake fra.

Østerrikeren skal opereres i løpet av de kommende dagene.

Alaba er den tredje Real Madrid-spilleren som pådrar seg kneskade denne høsten. Fra før er Éder Militão og Thibaut Courtois satt på sidelinjen.

– Jeg har ikke snakket med ham (Alaba). Det er veldig trist. Jeg har aldri sett tre leddbåndsskader hvor alle har kommet innenfor fire måneder. Det er helt utrolig, sa Real Madrid-trener Carlo Ancelotti på pressekonferansen etter 4-1-seieren over Sørloth og co.

Alaba er kaptein for et Østerrike-lag som møter Frankrike, Nederland og et playoff-lag i sommerens EM-sluttspill i Tyskland. Men trolig blir det ingen EM-spill på mannen som står med 105 landskamper siden debuten som 17-åring i 2009.